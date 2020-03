Komputronik. Kara od skarbówki. "Nie zgadzamy się, będziemy walczyć do skutku"

Komputronik w sobotę odtajnił decyzję skarbówki, która nakłada na spółkę gigantyczną karę w sprawie nieprawidłowości przy rozliczeniu podatku VAT w okresie marzec-maj 2014 roku. Urząd domaga się nieco ponad 39 mln zł plus odsetki, co łącznie daje blisko 60 mln zł. Jednak decyzja nie ma rygoru wykonalności, nie ma też wniosku o dokonanie jakichkolwiek zabezpieczeń.

Komputronik to w sumie dwie spółki, jedna akcyjna, druga - Komputronik Biznes - to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kara nie precyzuje, której spółki dotyczy, wpływa jednak na działanie obu podmiotów. Leszczyński oddział poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego negatywną dla Komputronika decyzję wydał 2 marca.

Spółka zapowiedziała odwołanie, ale dla ochrony interesów zdecydowała się na postępowanie sanacyjne. To powoduje, że biznes będzie dalej funkcjonował, jednak sprzęt, jak i przychody, będą pod kontrolą sędziego komisarza do ewentualnego zabezpieczenia wierzycieli.

200 osób do zwolnienia?

Komputronik zapewnia na łamach money.pl, że nie ma sobie nic do zarzucenia i zrobi wszystko, by pozostać na rynku i przede wszystkim udowodnić, że kara została nałożona bezzasadnie. Jednak decyzja skarbówki - mimo że nie jest wymagalna - pociąga za sobą szereg negatywnych kosekwencji.

W obu spółkach (Komputronik oraz Komputronik Biznes) pracuje ok. 1000 osób. Spółka szacuje, że z pracą może pożegnać się aż 1/5 załogi, czyli ok. 200 osób. Jak mówi w rozmowie z money.pl Karolina Pietz Drapińska, Marketing & PR Director w Komputroniku, te 20 proc. to szacunki zarządu, które zostały sporządzone przed przystąpieniem do postępowania sanacyjnego.

- Pochodną decyzji urzędnika jest to, że środków na bieżące prowadzenie biznesu będzie mniej, więc cięcia czekają najmniej rentowne operacje. Wszystko zależy od rozmów z naszymi partnerami. Musimy wiedzieć, co jesteśmy w stanie sprzedawać i po tych rozmowach będziemy w stanie ocenić, jak będziemy mogli dalej funkcjonować - precyzuje Pietz Drapińska.

"Decyzja nas zszokowała"

20 proc. do zwolnienia to też średnia dla całej organizacji, czyli dla obu spółek w całej Polsce, więc redukcja nie będzie równa w każdym dziale. To z kolei oznacza, że co prawda w pewnych działach będzie to mniej niż 1/5 załogi, ale w tych najmniej rentownych pracę stracić może znacznie więcej.