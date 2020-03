podatki oprac. Paweł Orlikowski 48 minut temu

Luka VAT załatana, została drobnica. Więcej rząd nie wyciśnie

300 mln zamiast 7,5 mld zł - tak wygląda obecnie uszczelnianie VAT-u. To dobrze, bo podatki są pod kontrolą, ale dla rządu oznacza to koniec strumienia pieniędzy do budżetu. Jak wskazują eksperci, została drobnica, którą trudno uszczelnić.

Podziel się Dodaj komentarz