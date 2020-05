gospodarka oprac. Jakub Ceglarz 58 minut temu

Konfederacja Lewiatan chce transformacji energetycznej. "To najlepszy moment"

- To najlepszy moment na to, by odważnie myśleć o przestawieniu gospodarki na nowocześniejsze tory - twierdzi Konfederacja Lewiatan i Forum Energii. I proponuje program, który ma zapewnić nawet 240 tys. miejsc pracy.

Podziel się Dodaj komentarz