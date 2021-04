Konferencja ministra zdrowia. Będzie luzowanie obostrzeń. Co z restauracjami i hotelami?

- Również pozytywne sygnały płyną ze strony badań i testów. Obserwujemy wyraźny spadek badań zlecanych przez lekarzy - powiedział minister Adam Niedzielski. - Oznacza to, że mniej osób z objawami, czy takich, które miały kontakt z wirusem, zgłasza się do lekarza.

- To krok bardzo ostrożny. Cały czas jesteśmy w sytuacji bardzo dużego obłożenia szpitali i respiratorów, cały czas mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą zakażeń – powiedział minister zdrowia.

Minister Niedzielski w porannym wywiadzie dał do zrozumienia, że w najbliższym tygodniu nie powinniśmy spodziewać się specjalnego luzowania. - Dzisiaj przede wszystkim chcemy powiedzieć to, co będzie działo się w najbliższym tygodniu, a w następnym - program na cały maj - mówił w wywiadzie radiowym. Otwarcie ogródków restauracyjnych na majówkę? - To nie ten czas - odpowiedział minister w radiowej Trójce.