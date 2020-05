Konferencja prezydenta, premiera i przedsiębiorców. Duda: chcemy pomagać jeszcze lepiej

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z pomocy państwa w walce z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, spotkali się na wideokonferencji pod hasłem "Tarcza dla polskich firm i pracowników. Forum gospodarcze Polskiego Funduszu Rozwoju". Gospodarzem był prezes PFR Paweł Borys, a oprócz prezydenta i premiera wzięli w niej udział przedsiębiorcy, m.in. przedstawiciele Browaru Kormoran, Wirometu, 4F czy Imexu.

- Ludzie, którzy przez ostatnie 30 lat budowali polską przedsiębiorczość, zaczęli już nawet wychodzić ze swoim biznesem za granicę, stanęli w obliczu zagrożenia, że będą musieli zamknąć swoją działalność. To też wywołało efekt wzrostu bezrobocia. Dlatego zaczęliśmy pracować nad czymś, co nazwaliśmy tarczą antykryzysową, by wesprzeć tych, którzy budują fundament polskiej gospodarki - powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Jeszcze daleko od końca kryzysu, ale już nie ma pytań "czy firma przetrwa", ale "kiedy wrócimy na ścieżkę rozwoju". Stało się tak dzięki temu, że zadziałaliśmy wspólnie bardzo szybko. Chcemy ratować miejsca pracy i je chronimy. To fundamentalne zadanie państwa polskiego. Zyski rosną powoli, ale straty pojawiają się gwałtownie. Dlatego zadziałaliśmy błyskawicznie, a decyzje trzeba było podejmować w minutach, w godzinach - stwierdził z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Obejrzyj: Bon 1000 plus. "Wszyscy czekają na konkrety"

- Przed nami na pewno jeszcze kilka bardzo trudnych miesięcy. Liczę na to, że zachodnia Europa się odbije, a to spowoduje, że polski eksport znowu ruszy i będziemy mogli lepiej zadbać o naszych pracowników. Jestem też przekonany, że nowe programy, które rozwijamy, a niemal codziennie rozmawiam o tym z panem prezydentem i bardzo za to dziękuję, dają nam gospodarczą i społeczną poduszkę bezpieczeństwa - dodał premier.

Szef rządu stwierdził, że Polskę czeka nowy podział ról w Europie i możemy zająć miejsce nawet lepsze niż przed kryzysem. - Największa burza gospodarcza od stu lat trwa, ale nasz statek płynie, kurs jest obrany we właściwy sposób. To skłania mnie do optymizmu. Mówi się "dobre, bo polskie", wierzę, że od teraz będzie mówiło się "odporne, bo polskie" - podkreślił Morawiecki.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy wielu przedsiębiorców zaczęło już tracić nadzieję. - Spotykaliśmy się z nimi przed wprowadzeniem pierwszej i kolejnych tarczy antykryzysowych, by zastosować rozwiązania ratujące miejsca pracy. Miałem już okazję dziękować premierowi i prezesowi PFR, teraz chciałbym podziękować przedsiębiorcom - powiedział i podkreślił, że ma nadzieję, iż program wsparcia przedsiębiorców i miejsc pracy będzie kontynuowany także po pandemii, bo kryzys będzie trwał dłużej niż sama epidemia.

- Państwo funkcjonuje i staje się państwem nowoczesnym. Dziękuję za współracę, dziękuję przedstawicielom rządu, dziękuję Pawłowi Borysowi i jego współpracownikom. Mimo krótkich terminów i szybkich decyzji, były one przemyślane. 2,5 mln miejsc pracy już są w ochronie tarczy antykryzysowej. Mam nadzieję, że uda nam się przejść przez ten kryzys, a polskie rodziny odczują go w jak najmniejszym stopniu - dodał prezydent i podkreślił, że świadczenia społeczne "nadal będą i muszą być wypłacane".

- Mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem, a taki kryzys wymaga bezprecedensowych działań. Postanowiliśmy skorzystać z czegoś, z czego Polska jest znana, czyli talentu do tworzenia nowych technologii. Stworzyliśmy w PFR sprawnie działający system, który bazuje na najbardziej nowoczesnych technologiach i mogę powiedzieć, że nie mamy żadnego wniosku, który nie jest rozpatrzony - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

- Program działa do końca lipca, chcemy, by był silnym wsparciem, które pozwoli przejść polskiej gospodarce przez ten kryzys. Mamy nadzieję, że te wszystkie narzędzia przełożą się na ochronę milionów miejsc pracy i ustabilizują sytuację setek tysięcy przedsiębiorstw - dodał.

Do tej pory w ramach zarówno tarczy antykryzysowej, jak i finansowej do firm trafiło ponad 37 mld zł. 28,5 mld zł z tej kwoty to subwencje, jakie popłynęły do firm z Polskiego Funduszu Rozwoju. Do mikrofirm trafiło 8 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - 20 mld zł.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące