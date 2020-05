Odmrażanie gospodarki. Emilewicz: zmierzamy ku pełnemu odmrożeniu

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada pełne odmrożenie gospodarki od wakacji i otwarcie granic w połowie czerwca. Podkreśla jednak, że to opcja, do której zmierza rząd, ale nikt odpowiedzialny nie powie, że na pewno będzie to 1 lipca. Pojawił się też pomysł "wakacji stacjonarnych".

