Tarcza finansowa. Przedsiębiorcy bez wsparcia przez błąd w systemie

"Powodem decyzji o odmowie wypłaty jest niezgodność pomiędzy wybranymi danymi, które we wniosku oświadczył Przedsiębiorca, a danymi uzyskanymi przez PFR z rejestrów ZUS i MF" - to treść uzasadnienia odmowy udzielenia pomocy finansowej, które otrzymują z PFR poszkodowani przedsiębiorcy.

PFR uruchomił też procedurę reklamacyjną. Jeśli przedsiębiorca dostał odmowną decyzję, a jest pewny i potrafi udokumentować, że subwencję powinien jednak otrzymać, może złożyć do swojego banku dokumenty, które to potwierdzają.

Na początku kwietnia Polski Fundusz Rozwoju uruchomił program pomocowy o wartości 100 mld zł, skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Na pomoc dla mikrofirm przeznaczonych zostanie 25 mld zł. Do małych i średnich przedsiębiorstw popłynie 50 mld zł, a do dużych 25 mld zł. Do poniedziałku 18 maja PFR wypłacił ponad 28,4 mld zł, pieniądze trafiły do 137 tys. firm.