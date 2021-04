Konferencja ws. obostrzeń. Koniec z regionalizacją. Wiemy, co z weselami

Jak zapowiedział sam minister zdrowia, będzie to harmonogram na cały miesiąc. Konferencja ma się zacząć tuż po posiedzeniu zespołu, najpewniej jeszcze przed południem.

Otwieranie krok po kroku

Poznamy więc datę otwarcia handlu, restauracji, hoteli, spa, aquaparków, muzeów, teatrów, kin oraz siłowni. Jak wynika z informacji money.pl, w planie nie znajdą się odniesienia do konkretnych wskaźników - liczby zakażeń, hospitalizacji, zajętych respiratorów czy wykonanych szczepień.

W tym przypadku rząd stawia na prosty kalendarz i zmianę przepisów. Dlaczego? Przy obecnym tempie spadku liczby zakażeń mogłoby się okazać, że odniesienie do liczb przestałoby być szybko aktualne.

Cykl dwutygodniowy - który też będzie omawiany - pozwala lepiej analizować wpływ zniesionych obostrzeń na sytuację. Z kolei cykl tygodniowy oznaczałby, że część przedsiębiorców mogłaby się otworzyć nieco szybciej, bo możliwych tur w całym miesiącu byłoby aż pięć. Przy układzie dwutygodniowym zmiany można by wprowadzać w trzech rzutach.

Jak wynika z naszych informacji, przesądzony jest koniec regionalizacji. Obostrzenia nie będą różnicowane ani na poziomie województw, ani na poziomie powiatów (jak to bywało w ubiegłym roku). Powód jest prozaiczny: sytuacja w wielu regionach jest zbliżona.

To oznacza, że pięć województw - woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie i wielkopolskie - już w pierwszym etapie dołączą do pozostałych województw pod względem zasad, a różnic nie będzie.

Limity zostają na dłużej

Priorytetem jest powrót do szkół, i to nie w trybie hybrydowym, a stacjonarnym. I będzie się to działo już w pierwszej części maja. Jak ujawnił w środę rano minister zdrowia Adam Niedzielski, luzowanie w tym miejscu zacznie się już od 4 maja. Mówił o tym podczas wywiadu w RMF FM.