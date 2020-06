Koniec łódzkiej Sukcesji. Strach padł na inne centra handlowe. "Kluczowe będą następne tygodnie"

Łódzka Sukcesja zostanie zamknięta z końcem czerwca. Jedno z największych centrów handlowych w mieście już od dawna miało problemy. Właściciel od dłuższego czasu chciał sprzedać otwarty 5 lat temu obiekt nowemu inwestorowi, ale ostatecznie się do nie udało. Przyznawał też, że w centrum wykrywano sukcesywnie kolejne usterki i wady budowlane. Łącznie odkryto ich aż 6 tysięcy.

Epidemia koronawirusa sprawiła, że problemów nie udało się ich pokonać. I wszystko wskazuje na to, że po 30 czerwca już nie będzie można tam zrobić zakupów.

Witold Michałek, ekspert BCC, uważa, że kluczowe dla branży będą następne tygodnie. - W czasie epidemii mieliśmy zupełny zanik aktywności tego typu obiektów. Ta aktywność się teraz dopiero odbudowuje - mówi w rozmowie z money.pl. Dodaje jednak, że musi minąć jeszcze trochę czasu, by można było oceniać, czy klienci ostatecznie wracają do centrów handlowych. - Jednak niewykluczone, że branżę czeka rewolucja - dodaje ekspert.

Najemcy galerii walczą o przetrwanie. "Liczymy na obniżkę czynszu o co najmniej 50 proc.". Obejrzyj wideo:

Branża jest co prawda ostrożna w swoich ocenach, ale przekonuje, że na razie czarne scenariusze wcale się nie realizują. Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, w tygodniu od 15 do 21 czerwca 2020 r. ruch w największych obiektach tego typu osiągnął już 73 proc. tego z analogicznego okresu 2019 r.

- To spory wzrost odwiedzalności. Miesiąc wcześniej, przy porównaniu maja 2020 do maja 2019, widać było 43-procentowy spadek - wskazuje Marcin Guziński z firmy analitycznej Top Key.

"Dwie niekorzystne tendencje"

Witold Michałek z BCC wskazuje jednak, że niebezpieczne dla właścicieli galerii handlowych są dwie wyraźne tendencje. - Po pierwsze, bardzo dużo osób przestawiło się podczas pandemii na zakupy online. Przekonali się, że nie po wszystko trzeba iść do sklepu, nie wszystkiego trzeba dotknąć przed zakupem - komentuje.

Drugą tendencją jest, jego zdaniem, dążenie firm handlowych do renegocjowania czynszów z właścicielami obiektów. Spółka LPP na przykład postawiła na bardzo ostre negocjacje i wciąż nie dogadała się co do 10 proc. swojej powierzchni handlowej.