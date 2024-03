Koniec pieców na gaz. "Będzie bolało". UE wskazała alternatywę

Parlament Europejski zatwierdził właśnie nowelizację dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Musi ją jeszcze zatwierdzić Rada UE , czyli ministrowie rządów wszystkich krajów UE. Jej główne zadanie to obniżenie – w ciągu najbliższych 25 lat – emisyjności budynków (tego, ile emitują gazów cieplarnianych) w Unii Europejskiej do zera.

Zgodnie z założeniami budynki mieszkalne w UE mają zmniejszyć średnie zużycie energii o 16 proc. do 2030 r. i o 20-22 proc. do 2035 r. Od 2030 r. zeroemisyjne powinny być wszystkie nowe budynki , a dwa lata wcześniej, bo od 2028 r. – wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej.

Ogrzewanie gazem przestanie się opłacać

W sumie w całej Polsce z gazu ziemnego korzysta ok. 2 mln gospodarstw. A jeszcze niedawno 230 tys. kotłów gazowych kupiono dzięki dotacjom z popularnego programu "Czyste Powietrze" . W ciągu kilku ostatnich lat Polacy zawarli setki tysięcy umów dotyczących wymiany źródeł, którym ogrzewają domy, a najczęściej wybierali właśnie kotły gazowe.

Dlaczego? Bo są tanie – w porównaniu do alternatyw – i łatwo dostępne.

Właściciele pieców gazowych, którzy zdecydowali się na wymianę ogrzewania – przekonani, że robią krok w dobrą, bardziej ekologiczną stronę – zastanawiają się teraz, czy zaraz nie będą zmuszeni do kolejnych inwestycji.

– To nie jest tak, że zaraz ktoś będzie nam kazał wyrzucić dobry piec gazowy. Jeżeli on się zepsuje, a będzie na gwarancji, to bez problemu będziemy mogli naprawić takie urządzenie i z niego dalej korzystać – tłumaczy Tomasz Narkun.