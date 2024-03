Koniec pieców na gaz. Bruksela zdecydowała

PLAN TRWA 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

DOMYKANIE ZAGRÓD NADAL TRWA I TO NIE SĄ TEORIE SPISKOWE JAK TO TWIERDZĄ *OŚWIECENI* INACZEJ Owce i barany stoją karnie w swoich zaplanowanych wcześniej zagrodach. Czekają potulnie na zakolczykowanie, ostrzyżenie i kastrację. Sztuki stare, schorowane, a także te oporne zarządzeniom, są segregowane, odzielane od stada i przeznaczane do utylizacji w celu redukcji nadwyżek pogłowia, a wszystko zgodnie z Unijnm prawem zootechnicznym. Etap *Ostatecznego Owczego Rozwiązania* jest jednym z priorytetów EuroRady Komisarzy Ludowych, uprawnionych pasterzy trzód w Europie. Te posłuszne sztuki, krótkowzroczne, z wypranymi mózgami, niezdolone do samodzielnego myślenia, podążające ślepo za swoimi "pasterzami", pogodzone ze swoim losem, cichutko pobekują, ronią łży w bezsilności i grzecznie oczekują na dalsze instrukcje od swych "pasterzy" w sprawie wypasu, rozrodu i nadzoru weterynaryjnego.