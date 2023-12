Bruksela się nie wycofuje. Ten zakaz dotknie także Polaków. Chodzi o piece gazowe

BlackPower przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest element programu zniewalania ludzi. To nie unia, ale koncerny energetyczne to robią. Kapitał chce by nikt nie był i nie mógł być niezależny. Kupujmy dalej u nich sprzęt do elektrowni, do wiatraków, odkupujmy miedź która im sprzedajemy. Będzie nam obojętne czy doić nas będzie Zachód, czy Wschód , czy Daleki Wschód, czy Nowa Ziemia. Trzymajmy bezkarnych, ale zachłannych idiotów na stanowiskach przez jeden dzień dłużej - to zobaczymy nasze dzieci w kajdanach totalnej biedy