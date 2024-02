Ostrzegają przed piecami na gaz. "To pułapka"

ccc 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Największy problem dla ludzi jak i w biznesie to to, że nie wiadomo jaki będzie system prawny, kto będzie mieć dopłaty - czyli gdzie państwo albo ue popsuje rynek. Ale też należy mieć na uwadze, że biznes (ten duży) będzie czerpał z okazji. Czyli analizowanie perspektyw zwrotu na 20 lat to bzdura. Kto z ludzi mających dostęp do publicznych danych wiedział, że prąd podskoczy z 20 do 70 gr (i to chyba netto, bez przesyłu). Kalkulowanie biznesu czy inwestycji nawet na trzy lata przy tak rozchwianym okręcie to wróżenie z fusów. a 20 lat to kosmos.