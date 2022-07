Konsumpcja mocno wyhamowuje. Nowe dane GUS

Od stycznia do czerwca tego roku sprzedaż wzrosła rdr. o 9,1 proc. (wobec wzrostu o 7,8 proc. w 2021 r.).

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 19,9 proc. rok do roku (rdr.).

Czerwcowe dane na temat sprzedaży detalicznej komentują też analitycy banku Millennium. W oficjalnym komunikacie wskazują, że w szczególności znacznie obniżyła się sprzedaż paliw (stałych, ciekłych i gazowych) - o 12,6 proc. rdr po spadku o 0,3 proc. rdr w maju, co zdaniem ekspertów wyraźnie odzwierciedla wpływ wysokich cen na wydatki gospodarstw domowych.

Wskazują, że pogłębił się także spadek sprzedaży mebli i sprzętu RTV/AGD, co jest zgodne z niższą skłonnością do konsumpcji. Według Biura Analiz Makroekonomicznych Millennium dane te wskazują, że trend ochłodzenia w handlu detalicznym się pogłębia. Z analizy wynika, że konsumpcja wyhamowuje szybciej, niż się tego spodziewał rynek z powodu wysokiej inflacji oraz wysokich stóp procentowych, które utrudniają dostęp do finansowania bankowego.