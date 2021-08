Kontrola małych budów. Są wyniki. Szereg nieprawidłowości

wkrętak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Art. 34. [Forma decyzji. Odwołanie] 2. Decyzja wydana w formie pisemnej lub stanowiąca wpis do dziennika budowy powinna zawierać: oznaczenie organu Państwowej Inspekcji Pracy, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, termin usunięcia stwierdzonych uchybień oraz pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. 5. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. 6. W razie wniesienia odwołania od decyzji wydanych w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2-4, okręgowy inspektor pracy może wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli podjęte przez podmiot kontrolowany przedsięwzięcia wyłączają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. ad.2 Pouczenie było? Nie było, to skarżyć. ad.5 Odwoływać się od każdej. ad.6 Wnioskować za każdym razem o wstrzymanie decyzji wstrzymującej do czasu pozytywnego załatwienia odwołania od decyzji wstrzymującej. Przy braku sukcesu odwoływać się od decyzji okręgowego.