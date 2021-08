Zmiany w śmieciach. Rząd przyjął projekt nowelizacji

ehhhh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

dobra to tak: 1. ogólnie znana w Europie i na świecie metoda recyklingu plastiku do potrzeb małych przedsiębiorstw i domowych jest w Polsce wciąż zakazana, 2. znam przynajmniej 2 duże zakłady, stosujące metody recyklingu takie jak w Europie i na całym świecie, które zostały zamknięte ze względu na Polskie zmiany w prawie, nagle z dnia na dzień milionowe inwestycje poszły do piachu, w to miejsce obce korporacje otworzyły takie same zakłady bez problemu, 3. zamiast podpisywać bzdurne ustawy wprowadzili by opakowania uniwersalne jak się wprowadza na całym świecie