Ratownicy medyczni rezygnują. Kolejna tura wypowiedzeń

Proszę o pomo... 26 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

.. .... na początku.. chciałabym przeprosić za komentarz w tym miejscu... Ja.... Naprawdę już. Nie mam wyjścia... Nazywam się Anna Gajewska.. mam 35 lat. . Jestem Mamą Matiego. Mati skończył 4 dni temu 9lat. Kocham Go... Jest to moja Siła w Życiu... Wychowuje Go sama. Ponad rok temu odeszłam od męża który pił... Nasza Sytuacja jest taka, że brakuje nam na..podstawowe rzeczy..na środki czystości, rachunki.. czasem nawet i Na Jedzenie... Moje kłopoty zaczęły się po wyprowadzce od byłego męża... mieszkamy w dwupokojowym mieszkaniu. .. W pokoiku Dziecka... Zaczęła wychodzić pleśń i mimo odmalowywania ścian na wiosnę.., na każdą jesień pleśń pojawiała się na nowo... Mati..systematycznie chorował... Wzięłam kredyt 3 tyś. na remont tych ścian... Musiałam... Synek mój już nie choruje... To było dla mnie najważniejsze... Rata za kredyt..345plnDo tego.. doszło coś co.. jest dla mnie straszne... 3tygodnie temu.. Straciłam Pracę.. przez redukcję etatów przez pandemie.. Z dnia na dzień zostałam bez żadnego źródła utrzymania... Od tej chwili zrobiło się bardzo ciężko... Przed wczoraj.. Mati przypomniał mi o jego ulubionej gazetce Zwierzęta Świata... kocha zwierzęta.... W kiosku zabrakło mi 60 gr. Poprosiłam.. , że jak tylko będę miała, natychmiast przyniosę... Niestety... Popłakałam się w korytarzu... Wtedy.. zdałam sobie sprawę, że jak ktoś mi choć trochę nie pomoże.. to nie dam sama rady. Biorę każda pracę dorywczą jaka jest.. Ostatnio.. po prostu... starcza nam z ledowoscia na podstawowe rzeczy,.. czasem na jedzenie... Boję się września i zakupów związanych ze szkołą... czuję... po prostu, że zawodzę jako matka... Błagam... O jeśli to możliwe jakąkolwiek pomoc.. Bardzo wstyd mi prosić.. bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji... Po prostu.. Najbardziej potrzebne są środki czystości, odzież.. kurtka i buciki... jeśli się da.. to...jedzenie.. Ja najmocniej jeszcze raz przepraszam.. I dziękuję za czas na przeczytanie... Mieszkamy na ul Mickiewicza 8/7 w Bydgoszczy SGB Bank Spółdzielczy 34 9511 0000 0000 5461 3000 0010 Dziękuję... życzę dobrego poniedziałku , Anna .....