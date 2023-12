Kontrole w domach. Można dostać karę nawet 5 tys. zł

Wysokie kary za stary piec

Za używanie kopciuchów grozi mandat 500 zł lub grzywna do 5000 zł. Za palenie węglem Straż Miejska może wystawić mandat do 500 zł.

Kto musi wymienić stare ogrzewanie?

"Do 1 stycznia 2024 r. na wymianę pieców muszą się zdecydować mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jeżeli więc jeszcze ich nie wymienili, to mają na to bardzo mało czasu. Mieszkańcy woj. dolnośląskiego muszą uporać się z wymianą pieców bez klasy grzewczej do 1 lipca 2024 r. Do 1 września 2024 r. czas mają mieszkańcy woj. pomorskiego, a najwięcej czasu, bo do 1 stycznia 2027 r. mają mieszkańcy woj. lubuskiego" - wymienia "Fakt".