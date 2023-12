Kontrowersyjny zakaz w TVP? Jest reakcja. "Zamach na ład medialny w Polsce"

Zobacz także: Rząd Tuska zacznie od cięć? Prof. Orłowski: to bajki, słowo się rzekło

TVP bez reklam? "Zamach na cały ład medialny w Polsce"

Stanowisko do tego pomysłu wydała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. KRRiT pisze w nim, że " stanowczo protestuje przeciwko zapowiadanym przez polityków opozycji planom pozbawienia mediów publicznych udziału w rynku reklamowym ".

Eksperci o pomyśle odcięcia TVP od reklam

Z informacji "DGP" wynika, że partie tworzące nową większość sejmową rozważają możliwość telewizji publicznej bez reklam. Koncepcja ta jest także przewidziana w programie reform opracowanym przez grupę ekspertów, w skład której wchodzą m.in. Jan Dworak, były prezes TVP i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prof. Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Tadeusz Kowalski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i członek KRRiT (to on nie podpisał się pod stanowiskiem Rady).

Katarzyna Baczyńska, szefowa działu mediów w agencji One House, w rozmowie z dziennikiem stwierdziła, że mogłoby to prowadzić do historycznej podwyżki cen czasu antenowego. Brak zasobów reklamowych w TVP mógłby spowodować efekt domina, który zburzyłby obecne relacje cenowe w całym sektorze.