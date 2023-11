Koniec z abonamentem RTV? Wiemy co w zamian. Wraca stary pomysł

Rewolucja w TVP. Abonament RTV do likwidacji?

- Jest problem z abonamentem RTV. Według mnie stał się bardzo anachronicznym i mało skutecznym instrumentem, dlatego powinien zostać zniesiony. Teraz abonament płacą nieliczne osoby, najczęściej te, które robiły to jeszcze wiele lat temu. Owszem, ściągalność abonamentu się poprawiła, ale nadal to bardzo niesprawiedliwa forma haraczu. Wszyscy mają radio, korzystają także z przekazów telewizyjnych, a abonament płaci mały procent użytkowników i coś z tym fantem trzeba zrobić - mówi w rozmowie z money.pl Zdrojewski.

W odpowiedzi na pytanie o los ośrodków regionalnych, Zdrojewski stwierdza, że według niego nie stracą one na zmianach. - Do tej pory lwią część rekompensaty konsumowały i tak warszawskie ośrodki - zaznacza polityk sejmowej większości.

Pragnący zachować anonimowość były menadżer TVP w rozmowie z money.pl, przyznaje, że bez rekompensaty spółka miałaby poważny problem. - Te dwa miliardy to jedna trzecia kosztów. Jeżeli nie będzie tych pieniędzy, to telewizja nie będzie się rozwijała, a to będzie się wiązało z tym, że będzie coraz mniej konkurencyjna, a tego chyba nikt by nie chciał - przekonuje nasz rozmówca.