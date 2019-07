Konwencja PiS. Morawiecki: wierzę, że Polacy będą zadowoleni, że żyją w Polsce

Z jego słów można też wyczytać datę jesiennych wyborów. - Nie możemy wpadać w żaden tryumfalizm. Musimy być bardzo czujni i bardzo ciężko pracować. Rząd nie jedzie na wakacje. Pracujemy do 11 października - powiedział Morawiecki. Potwierdził tym spekulacje dotyczące tego, że wybory do parlamentu odbędą się 13 października. Ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć jednak prezydent.

- Mamy swoją drogę naprawy państwa. Tłumaczymy to w Brukseli. Nie ma naszej zgody na to, aby najwyższe stanowisko Unii Europejskiej zajmował ktoś, kto nas atakuje - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zapewnił też, że w kolejnej kadencji - jeśli wyborcy zagłosują na PiS - rząd będzie m.in. walczył z "betonową dżunglą w miastach". - Wdrożymy zapisy, aby nie powstały tzw. betonowe dżungle, żeby w te upalne dni można było korzystać z zieleni - powiedział, zapowiadając tym nowy program ochrony przyrody. Dodał, że PiS na forum europejskim "zadba o to, aby móc inwestować w zieloną energię".

Beata Szydło, która przemawiała po premierze, podkreśliła, że PiS udało się wprowadzić programy społeczne, które stały się jednocześnie programami rozwojowymi. - To jest unikalne i myślę, że wielu innych się będzie na nas wzorować -mówiła Szydło podczas konwencji PiS.

Zaznaczyła też, że PiS zależy na szacunku do ludzi. - Polska jest domem nas wszystkich, każdy ma być prawo szanowany i bezpieczny w naszym kraju - podkreślała.

- Nie będzie nigdy zgody PiS na to, żeby gardzić drugim człowiekiem. Tak było wczoraj w Węgrowie. Panie Arłukowicz, zabierajcie koleżeństwo i jedźcie szybko przeprosić pana do Węgrowa - grzmiała Szydło podczas konwencji PiS.