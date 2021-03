Koronakryzys. Sytuacja finansowa 80 procent miast pogorszyła się

izis 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To nieprawda, dalej miasta podwyszszaja podatki za grunt i obiekty, wiec nie pleccie glupot , niech sobie nie podwyszszaja pensji, to na wszystko starczy, lupia nas bez litosci choc wiedza, ze nie zarabiamy i taka jest prawda, pismaki na smyczach, przykro to pisac sorry, ale tak jest, pozdrawiam;)))