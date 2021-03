Polska z najniższym bezrobociem w UE. Premier: właśnie ich przegoniliśmy

Demos 30 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Panie Premierze Morawiecki, Pan wie, że to jest statystyka, a jaka jest prawda dotycząca bezrobocia utajonego , osób niezarejestrowanych ??? Niech Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki odniesie się do INFLACJI. Jako były dyrektor banku wie Pan o co chodzi... Niech Pan powie Polakom, jak banki OKRADAJĄ POLAKÓW ZE ZŁOŻONYCH OSZCZĘDNOŚCI W MAJESTACIE PIS-OWSKIEGO PRAWA... Niech Pan Premier Mateusz Morawiecki powie o kondycji POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA w związku z największym wskaźnikiem. ZGONÓW w 2020 roku - DRUGIE miejsce w UNII EUROPEJSKIEJ. Ale za to macie TYLEWIZJĘ WSPIERAJĄCĄ PROPAGANDĘ SUKCESU PIS za DWA MILIARDY ZŁOTYCH. Wstyd i hipokryzja. Modlicie się po kościołach za zdrowie nienarodzonych zarodków, , a w rzeczywistościak dewoty, a w rzeczywistości, tak dbacie o życie POLAKÓW.