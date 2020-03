Koronawirus a obciążenie sieci. Apel unijnego komisarza do Netflixa i podobnych platform

Thierry Breton to komisarz UE ds. rynku wewnętrznego. Zwrócił się z apelem do Netflixa i innych platform udostępniających wideo, by przyjęły rozwiązania, które ograniczą ryzyko blokowania internetu w czasach, w których wielu ludzi spędza całe dni w domach z powodu koronawirusa - podaje PAP.