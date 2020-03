Tarcza antykryzysowa. Jak Polska walczy z pandemią na tle innych krajów

Porównując kwoty, nasz kraj wypada blado na tle Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Jednak money.pl sprawdza konkrety i zestawia propozycje polskich władz z tymi, które padły z ust rządzących w wyżej wymienionych krajach.

Ochrona pracowników

Rząd Mateusza Morawieckiego dopracowuje szczegóły tarczy antykryzysowej, gotowe rozwiązania mają zostać opracowane w formie projektu specustawy do końca tygodnia. Jednym z głównych filarów pomocy od państwa będzie ochrona pracownika. Na wszystko z nawiązką pójdzie 30 mld zł.

Obejrzyj: Żarty się skończyły. "Firmy powinny tworzyć sztaby kryzysowe"

W praktyce państwo pokryje 40 proc. wysokości wynagrodzenia pracowników, jednak z limitem do średniej krajowej. Obejmie to osoby z firm mających problemy z płynnością finansową, drugie 40 proc. będzie musiał pokryć pracodawca. Pracownik może stracić 20 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Dotyczy to zatrudnionych na umowach o pracę, taki zabieg ma nas kosztować 17,3 mld zł.

Wydłużony może zostać także zasiłek opiekuńczy dla osób, które w związku z koronawirusem nie mogą pracować, bo muszą opiekować się dziećmi. Rząd wycenił koszt takiej pomocy na 3,1 mld zł.

Kolejne 4,3 mld zł ma pójść na sfinansowanie tzw. postojowego dla umów cywilnoprawnych i dla samozatrudnionych. Te osoby mają dostać jednorazowo po 2 tys. zł.

Jak kształtuje się pomoc w innych krajach? W USA prezydent Donald Trump proponuje 250 mld dol. na wypłaty dla niemal każdego obywatela, co przełoży się na średnio 1 tys. dol. jednorazowej wypłaty w czeku. Rząd Stanów Zjednoczonych zapewnia, że jest gotowy dokonać wypłat maksymalnie trzech transz takich czeków. Ostateczna wysokość danego czeku będzie ustalana po uwzględnieniu indywidualnych dochodów każdego obywatela.

We Francji rząd zabezpieczył 8,5 mld euro na dwa miesiące płatności z budżetu państwa na rzecz pracowników, którym zawieszono pracę z powodu kryzysu. Będzie to zwrot pieniędzy dla firm, które będą takim pracownikom wypłacać pensje, mimo niewykonywania pracy. Francuski rząd zapewnia, że zwróci firmom koszty w granicach 4 lub 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie płaca minimalna we Francji wynosi 1540 euro.

Rząd Hiszpanii zapewnia, że osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogły odroczyć spłatę kredytów hipotecznych. Szykuje też odroczenie płatności za media (prąd, wodę, gaz). Ma się także pojawić pakiet osłonowy, by pracownicy mogli zawiesić pracę, ale jej nie stracić, przy zachowaniu wpływów. To ma kosztować 17 miliardów euro, a 600 milionów euro ma trafić na wsparcie dla osób, które są na zasiłkach socjalnych. Łącznie z pomocą dla firm pakiet osłonowy - jak szacuje hiszpański rząd - pochłonie 200 mld euro.

Pomoc dla firm

Raz jeszcze spójrzmy na kwoty, które poszczególne kraje chcą przeznaczyć na walkę z negatywnymi konsekwencjami wywołanymi koronawirusem. Polska łącznie przeznaczy 212 mld zł, jednak na pomoc dla przedsiębiorstw pójdzie 74,2 mld zł. To ogromna kwota, jednak nijak ma się do pakietów pomocowych innych krajów.

Zdecydowanie najwięcej wydadzą Stany Zjednoczone, sekretarz skarbu Steve Mnuchin szacuje, że będzie to nawet 1 bilion dolarów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówi o 550 mld euro, premier Wielkiej Brytanii Boriss Johnson o 330 mld funtów, a prezydent Francji Emmanuel Macron o 300 mld euro. Na tle tych wydatków, strumień pieniędzy z kasy naszego państwa to drobne.

Na co pójdą pieniądze w poszczególnych krajach? W Polsce to szereg rozwiązań o charakterze "płynnościowym". - Są tu gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności i mikropożyczki do wysokości 5 tys. zł oraz leasing operacyjny dla sektora transportowego - zapowiedział premier Morawiecki.

Jak wynika z informacji, do których dotarł money.pl, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r. Do tego małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

Z kolei w Wielkiej Brytanii pula 330 mld funtów pójdzie na pokrycie m.in. kosztów zwolnień podatkowych, które mogą potrwać nawet do roku i obejmą branżę hotelarską oraz gastronomiczną. Do tego umorzenie do trzech miesięcy spłat kredytów i pożyczek, jak i pomoc w gotówce - małe i średnie firmy będą mogły liczyć na bezpośredni zastrzyk w wysokości od 10 tys. do 25 tys. funtów.

Z puli 300 mld euro, o których mowa we Francji, większość zostanie przeznaczona na pożyczki dla firm, które mogą nie przetrwać obecnego kryzysu. Prezydent Macron zapewnia także, że firmy w najgorszej sytuacji będą miały zawieszone płatności za czynsz i rachunki za prąd i gaz.

Na pierwszy rzut pójdzie 45 mld euro na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom - będzie to związane odroczeniem lub odstąpieniem od płatności podatków, a także zawieszeniem składek na fundusze społeczne.

We Francji powstanie też fundusz solidarnościowy wart 1 mld euro na pomoc dla najmniejszych, najczęściej jednoosobowych firm, osiągających mniej niż 1 mln euro obrotów rocznie. Dostaną pomoc w postaci 1500 euro ryczałtu miesięcznie. Wypłaty będą przydzielane indywidualnie, po rozpatrzeniu każdego przypadku.

550 mld euro to kwota, jaką niemiecki rząd zamierza przeznaczyć na ratunek dla firm. Główne założenia pakietu pomocowego u zachodniego sąsiada to pełen zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, odroczenie płatności podatków czy przedpłat skarbowych. Brak egzekucji związanych z zajęciem konta firmowego oraz brak naliczania odsetek karnych - nawet do roku. Do tego kredyty na odbudowę firmy, nawet dla samozatrudnionych.

Na koniec Stany Zjednoczone i 1 bilion dolarów. Mowa o przeznaczeniu ich przede wszystkim na bezpośrednie wsparcie dla firm oraz obniżki podatków - 500 mld dol. Kolejnych 300 mld dol. miałoby pójść na wsparcie małych firm, a 100 mld na ratunek linii lotniczych.

Jak widać, zagraniczne kraje skupiają się głównie na wakacjach podatkowych i bezpośrednich dopłatach dla firm. Przede wszystkim po to, by ich pracownicy mogli utrzymać zatrudnienie, a same firmy uchroniły się przed upadłością.

System finansowy i inwestycje

Rząd w Polsce, ponad to, co wyżej wymienione, planuje także zastosować "impuls inwestycyjny", czyli przeznaczyć 30 mld zł na cele inwestycyjne w infrastrukturę.

Kolejnym filarem tarczy antykryzysowej będzie zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego. - Nie czekamy na to, aż problem stanie się jeszcze większy. Zaproponowaliśmy, we współpracy z NBP, z KNF i w koordynacji z MF, pakiet kapitałowy i czynnościowy, który ma służyć jako ochrona naszych środków depozytowych. Pieniądze w bankach i bankomatach są i będą - zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj także: Prezes NBP niepoprawnym optymistą

Do tego dochodzi wsparcie dla służby zdrowia, na które rząd przeznaczy 7,5 mld zł. Pieniądze będą przeznaczone na potrzebny sprzęt, modernizację bazy szpitalnej oraz środki ochrony zdrowia. A także rozwój infolinii dla pacjenta i lekarza oraz informatyzację i rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące