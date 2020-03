Prezes NBP niepoprawnym optymistą. Ekonomiści spodziewają się większego hamowania gospodarki

Rząd uruchamia tarczę antykryzysową. Chce kwotą 212 mld zł zasilić gospodarkę tak, by w możliwie najmniejszym stopniu ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa. Jak przełoży się to na wzrost PKB?

Od razu zaznaczył, że po opanowaniu epidemii dojdzie, jego zdaniem, do bardzo silnego odbicia. Mówił o wzroście konsumpcji, ożywieniu produkcji przemysłowej i szybkim odrobieniu strat. - Rok 2021 powinien być bardzo dobry. Lepszy niż do tej pory przewidywaliśmy - mówił.

W obliczu wielu ostatnich prognoz ekonomistów bankowych prezes NBP zdaje się być niepoprawnym optymistą. Eksperci Citi Handlowego szacowali ostatnio wzrost PKB na mniej niż 1 proc., a analitycy ING ścięli prognozy do zera. Również profesor Witold Orłowski w czarnym scenariuszu nie wyklucza takiej opcji .

Ekonomista jednego z banków ocenił w rozmowie z money.pl, że będzie bardzo trudno osiągnąć 1,7 proc. wzrostu PKB w tym roku. A przypomnijmy, że to scenariusz minimum dla prezesa NBP.

Jednocześnie żaden z ekonomistów bankowych, z którymi rozmawialiśmy, nie chciał podjąć się szacowania, o ile wzrośnie gospodarka w związku z programem pomocowym zapowiedzianym przez rząd. Wszyscy byli zgodni, że jest na to za wcześnie, bo rzetelne wyliczenia wymagają w tej chwili uwzględnienia wielu zmiennych. Wskazywali, że w takich okolicznościach jeszcze nie przyszło im pracować.

Jeden z naszych rozmówców tłumaczy, że kryzys sprzed nieco ponad dekady był o tyle prostszy do zrozumienia, że dotknął głównie sektor finansowy. Teraz problemy mają prawie wszystkie branże. Do tego dochodzi zamykanie granic i inne bezprecedensowe działania władz różnych krajów. A do szacowania PKB trzeba brać pod uwagę także sytuację w innych krajach. Nie ma jednak złudzeń, że skala załamania będzie podobna jak w 2008 roku.