Koronawirus. Budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie stanęła. Zamek ze Stobnicy ma więcej szczęścia

Przy budowie wielkiego hotelu w Pobierowie pracowało ok. 400 osób. To obecnie największa inwestycja na polskim wybrzeżu. Powstać ma tam największy hotel w Polsce - i jeden z największych w Europie.

Robert Skraburski podkreśla jednak, że zlecone przed wybuchem epidemii prace nie zostały anulowane, dotyczy to na przykład montażu okien. - Obecnie jednak stale na terenie budowy przebywają głównie ochroniarze. Jest ich zawsze ok. ośmiu, aby dobrze zabezpieczyć teren - mówi money.pl dyrektor budowanego hotelu.

- Zawieszenie tej budowy to olbrzymi problem dla całej gminy. Poza sezonem w pensjonatach i hotelach spali pracownicy, dawało to olbrzymie zyski i właścicielom obiektów, i samorządowi - mówią nam przedstawiciele gminy Rewal.

Stobnica i Wisła mają więcej szczęścia

- Wewnątrz widać przy niej potężne filary ozdobione piaskowcem. To zapiera dech w piersiach, nawet u osób nieznających się na architekturze. Kolejne zaskoczenie to okrągłe szyby wind. Jedna z nich sięga od piwnic do wieży, czyli musi to być minimum 10 pięter - opowiadali nam w lutym eksploratorzy.