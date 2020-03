Koronawirus. Bullard z Fed: Bezrobocie w USA może osiągnąć 30 proc.

Przyczyną tego mają być przerwy w działalności firm na czas zwalczania koronawirusa. Co więcej, zdaniem Bullarda Stany Zjednoczone odnotują bezprecedensowy spadek PKB aż o 50 proc. Dlatego szef regionalnego oddziału Fed wezwał władze do zdecydowanej reakcji podatkowej, by zapewnić ożywienie gospodarki, poprzez zasypanie wyrwy 2,5 biliona dolarów utraconego dochodu.