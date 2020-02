Koronawirus kontra rynek. Światowa gospodarka może mieć poważny problem

Coraz więcej ekspertów i polityków nie ma wątpliwości: najbliższe tygodnie zadecydują o tym, czy świat dotknie kryzys gospodarczy podobny do tego sprzed 12 lat. Naukowcy wciąż niewiele wiedzą o wirusie, a eksperci od rynków nie mają gotowych scenariuszy na to, co może on zrobić z gospodarką. Nie mają jednak podstaw, by odrzucać najczarniejsze scenariusze.

