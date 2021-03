Lockdown. Niemiecki eksperyment w walce z koronawirusem. Masz wynik, idziesz do knajpy czy kina

- To już prawie normalność - mówią money.pl mieszkańcy Tybingi (po niemiecku Tübingen). Od 16 marca mogą żyć niemal jak przed pandemią. Problemem nie jest zjedzenie śniadania w kawiarni, pójście do kina, baru czy teatru bądź zrobienie stacjonarnych zakupów. I to wszystko w momencie, gdy Angela Merkel myśli o wydłużaniu lockdownu.

Aby jednak żyć w Tybindze "prawie" normalnie, jest warunek - trzeba mieć "Tagesticket", czyli "dzienny bilet". To zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19. Bilet, jak sama nazwa wskazuje, jest ważny tylko jeden dzień. Jeśli ktoś chce mieć otwarte drzwi do sklepów czy instytucji, musi codziennie wykonywać nowy test.

Z "biletem" drzwi otwarte

"Tagesticket" to też wyjście naprzeciw potrzebom wielu przedsiębiorców. Sporo firm w końcu nie może przejść na pracę zdalną. I ich pracownicy powinni okazać szefom codziennie nowy "Tagesticket".

A po trzecie - od przedsiębiorców się sporo wymaga. Restauracje powinny przyjmować gości w ogródkach, a nie w środku. Poza tym to na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek, by sprawdzić, czy potencjalny klient ma ważny "bilet".

"Modelowe miasto"

Projekt rozpoczął się 15 marca i od tego momentu testuje się w ten sposób ok. 4 tys. osób dziennie. Jak mówiła w niemieckich mediach Lisa Federle, koordynatorka projektu, zdecydowana większość osób, które przystępują do testów, ma wyniki negatywne. Pozytywne jak mówiła, są tylko "pojedyncze przypadki".

Władze landu Badenia-Wirtenbergia, które współfinansują projekt, przyznają, że wybór miasta nie jest przypadkowy. Położona na południowym zachodzie Niemiec Tybinga jest stosunkowo niewielka - ma ok. 90 tys. mieszkańców. A liczba zachorowań należy tam też do najmniejszych w regionie.

Program ma się skończyć w pierwszych dniach kwietnia. Co dalej? Jeśli eksperyment się uda, władze landu nie wykluczają, że będzie on rozszerzany. Jeśli i to się powiedzie, to na takie rozwiązanie mogą się zdecydować inne regiony kraju.