Koronawirus na Śląsku. Region bije rekordy zakażeń, choć... wcale nie ma najwięcej testów

595 nowych zakażeń w Polsce. Tylko jednego dnia, tylko we wtorek. To dotychczasowy rekord epidemii koronawirusa w naszym kraju. W tym samym czasie w dwukrotnie większych Niemczech liczba przypadków wyniosła 933. W Czechach z kolei w ciągu ostatniej doby pojawiło się zaledwie 53 chorych.

W Polsce największe ognisko choroby jest w jednym miejscu. We wtorek na Śląsku było już 4271 potwierdzonych przypadków koronawirusa.

Oznacza to, że na każdy milion mieszkańców w tym województwie jest aż 951 zakażeń (na każdy tysiąc mieszkańców to niespełna jeden chory). Dla porównania, w województwie mazowieckim jest w tej chwili 2829 potwierdzonych infekcji. A to oznacza, że na każdy milion mieszkańców chorych jest 525 osób (na tysiąc mieszkańców to zaledwie 0,5 chorego).

Z kolei we włoskiej Lombardii ten wskaźnik jest na poziomie aż 8 tys. chorych na każdy milion mieszkańców (czyli 8 chorych na tysiąc mieszkańców). Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze – i Mazowsze, i Lombardia są zdecydowanie liczniejsze. Na Mazowszu jest ponad milion mieszkańców więcej niż na Śląsku, ale niemal dwa razy mniej chorych. Z drugiej strony - nie każdy rejon województwa śląskiego jest jednakowo dotknięty wirusem.

I tak dla przykładu: w tej chwili w Bytomiu jest 414 potwierdzonych infekcji. Gdyby zastosować przelicznik na milion mieszkańców, to mówilibyśmy o 2325 chorych. Bytom oczywiście jest zdecydowanie mniej liczny, stąd odpowiedni będzie wskaźnik na 1 tys. mieszkańców. Ten wyniesie 2,38. Widać doskonale, że jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia z całego województwa.

W Katowicach jest w tej chwili 408 potwierdzonych przypadków. Wskaźnik liczby chorych na milion mieszkańców to 1305 (czyli 1,3 chorego na każdy tysiąc mieszkańców tego miasta). Z kolei w Siemianowicach Śląskich liczba chorych wynosi zaledwie 15. W Mysłowicach 62. To stan na wtorek na godzinę 12. To ostatnie dane, które podawała tamtejsza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Jeśli zaś chodzi o liczbę testów, to na Śląsku w ciągu ostatniej doby przeprowadzono 2205 testów. W sumie w kraju robi się ich każdego dnia około 15-16 tys. Pozytywny był co 10. test na Śląsku. Z kolei na Mazowszu liczba testów była zdecydowanie wyższa - jeden dzień to 2829 przebadanych próbek. Pozytywnych było zaledwie 21, czyli 0,74 proc. Skok liczby testów - według zapowiedzi MZ - zobaczymy dopiero w najbliższych dniach.

Efekt? Podzielona Polska. A przynajmniej podzielona epidemiologicznie i gospodarczo. Jak informował w rozmowie z money.pl wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, kolejny etap odmrażania gospodarki może przebiegać różnie w niektórych częściach kraju.

Jak tłumaczył Cieszyński, premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski rozważają wyłączenie części województwa śląskiego z najbliższego etapu. Ten byłby przeprowadzony w tym regionie dopiero, gdy sytuacja się uspokoi. Jednocześnie Cieszyński zaznacza, że to jedynie pomysł. Najprawdopodobniej informacje dotyczące planu poznamy w środę.

Jednocześnie warto zauważyć, że w części województw nie ma wzrostu zachorowań. Na Mazowszu ostatnia doba przyniosła zaledwie 21 przypadków. W województwie łódzkim we wtorek było to 13, a w województwie wielkopolskim - 11.

