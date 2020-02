Koronawirus. Niemal wszystkie fabryki w Chinach produkują maski

Jednak, choć dziennie wytwarzają ich aż 15 mln, to nadal za mało, by zaspokoić popyt wywołany przez epidemię nowego koronawirusa. Chińskie władze ogłosiły "wojnę powszechną" z epidemią, po wybuchu której doszło dotąd do ponad 900 zgonów. Z kolei przemysł próbuje wznowić produkcję po przymusowym przedłużeniu przerwy świątecznej z okazji księżycowego Nowego Roku.