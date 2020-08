Koronawirus. Polska podzielona na żółte i czerwone strefy. Jest projekt rozporządzenia

Co ważne, osoby powracające do Polski będą musiały przekazać funkcjonariuszom Służby Granicznej adres miejsca zamieszkania lub pobytu, gdzie będą odbywać kwarantannę oraz numer telefonu, dzięki któremu będzie można się z nią skontaktować.

Zmiany dotyczą również rybaków oraz marynarzy. Resort podkreślił, że należy im zapewnić "możliwość powrotu, po zakończeniu zatrudnienia na statku, do miejsca zamieszkania, również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Marynarze oraz rybacy utrzymają swobodę przemieszczania się, by móc wykonywać swój zawód oraz by odpocząć w domach. MZ tłumaczy to tym, że pełnione przez obie grupy funkcje są "bardzo ważne", gdyż są to niezbędni pracownicy w łańcuchu dostaw.