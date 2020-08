Restrykcje wracają. Wieluń w czerwonej stefie. "Wszyscy są przygnębieni. Fatalna atmosfera w mieście"

- Robię, co mogę, by utrzymać firmę, ale jest ciężko – przyznaje Aleksandra Drzezowska, właściciela zakładu fryzjerskiego w Wieluniu. – Już teraz mamy wielu klientów, którzy choć wcześniej sami umówili się na wizytę, nie chcą założyć maseczki. Kończy się na awanturze i odmowie wykonania usługi. Przykre, że trzeba tłumaczyć rzeczy oczywiste. Atmosfera jest fatalna. Przygnębieni są klienci i my – dodaje.

- Prowadzenie własnej firmy to ogromna odpowiedzialność – tłumaczy Drzezowska. – Zatrudniasz ludzi, odpowiadasz za nich. Musisz robić wszystko, by utrzymać zakład, zapewnić pensje, dbać o klientów. Teraz do tego wszystkiego dochodzi stres i strach, trudno w tych warunkach normalnie funkcjonować. Ostatnio o 13 dowiedzieliśmy z konferencji rządu, że jesteśmy ostatni dzień w pracy, teraz dowiadujemy się, że nasze miasto jest w czerwonej strefie. I tak mam szczęście, bo właścicielka lokalu, który wynajmuję, zaproponowała zrezygnowanie z zapłaceniu czynszu. To było coś niesamowitego. Ludzki odruch w bardzo ciężkim czasie.