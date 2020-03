Koronawirus. Środek dezynfekujący dla aptek. "Nie na sprzedaż"

"Płyny te mają posłużyć personelowi pracującemu w aptekach do ochrony osobistej, zgodnie z ich przeznaczeniem. Tym samym informuję właścicieli aptek, iż produkt ten nie jest przeznaczony do odsprzedaży" - dodaje.

Płyny do dezynfekcji to obecnie "gorący towar". Polacy ustawiają się po niego w kolejkach, a stał się niezwykle deficytowy. PKN Orlen rozpoczął nawet produkcję własnych płynów, jednak spora część trafia bezpośrednio do Agencji Rezerw Materiałowych, która to właśnie przekazuje płyny m.in. aptekom, szpitalom i innym instytucjom publicznym, które najbardziej potrzebują teraz płynu do dezynfekcji.