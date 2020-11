Koronawirus. UOKiK prześwietla dostawy tlenu do szpitali

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi rynek dostaw tlenu do szpitali. Urząd zbada, czy nie dochodzi do praktyk ograniczających konkurencję - czytamy w komunikacie UOKiK.

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, wzrosło zapotrzebowanie na tlen medyczny. Do szefa UOKiK docierały sygnały o tym, że w niektórych województwach istnieją problemy z dostawami tlenu do szpitali.

Co więcej, w niektórych szpitalach w ramach zawartych umów dostawca tlenu może utrudniać dostęp do infrastruktury przyszpitalnej innym podmiotom, co w obecnych warunkach pandemicznych może powodować bardzo poważne trudności po stronie szpitali.