Koronawirus w marcu nie obniżył cen nieruchomości. Raport cenowy money.pl oraz RynekPierwotny.pl

Najnowsze statystyki pokazują, że mieszkania na początku epidemii koronawirusa ciągle drożały. W Warszawie cena metra kwadratowego nowego lokalu w miesiąc wzrosła średnio o około 150 zł do poziomu 10,5 tys. zł - wyniki ze statystyk serwisu RynekPierwotny.pl.

Kupno mieszkania w Warszawie to w tej chwili koszt rzędu 650 tys. zł. Duża kwota to efekt nie tylko najwyższych stawek za metr kwadratowy. W stolicy kupuje się też nieco większe metraże - średnia to 62 metry kwadratowe.