granica Mateusz Madejski 28 minut temu

Koronawirus. W piątek 24 kwietnia protesty na granicach. "Niech wreszcie Warszawa nas usłyszy"

"Wpuścicie nas wreszcie do domów i do pracy!" - pod takimi hasłami zamierzają protestować ok. godz. 19 mieszkańcy pogranicza. Twierdzą, że nie mają wyboru, bo rząd ich ignoruje. Do sprawy odniósł się premier, ale nie wszyscy są usatysfakcjonowani jego zapowiedziami.

