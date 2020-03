Koronawirus w Polsce i na świecie. USA i Hiszpania z coraz większym problemem

Wystarczą trzy zdania, by pokazać, jak rozwija się epidemia. Od 1 do 100 tys. przypadku na świecie potrzeba było 76 dni. Wystarczyło kolejne 11 dni, by licznik potwierdzonych zakażeń koronawirusem dobił do 200 tys. Po kolejnych 4 dniach na świecie było już 300 tys. chorych. Jak wynika z analizy money.pl, liczba przypadków na świecie podwoi się za sześć dni - o ile dotychczasowe tempo nie spadnie.

Jak to w ogóle możliwe? To siła rozprzestrzeniania się koronawirusa. I znów najłatwiej to pokazać na liczbach. Statystycznie klasyczna grypa na siłę zarażania 1,4. Mówiąc wprost - jako chory spotykam i zarażam, a zarażeni przeze mnie zarażają dalej. Po dziesięciu takich spotkaniach pierwszy chory statystycznie będzie odpowiadał za około 28 chorych.

Koronawirus jest zdecydowanie silniejszy, a jego siła szacowana jest na około 3. To niewielka zmiana? Wręcz przeciwnie. Po dziesięciu spotkaniach zarażonego z kolejnymi osobami (za chwilę chorymi niosącymi wirusa dalej), osoba numer 1 odpowiada… za 59 tys. przypadków.

Lekcję matematyki przechodzi właśnie prezydent USA Donald Trump. Stany Zjednoczone dzień po dniu stają się jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie. Sytuacja jest zdecydowanie poważniejsza niż we Włoszech czy Hiszpanii. Ostatnie 24 godziny przyniosły tam blisko 10 tys. nowych przypadków koronawirusa.

Materiał zawiera liczne wykresy - poczekaj na ich załadowanie. Wykresy dot. danych światowych są aktualizowane następnego dnia.

W sumie w USA jest 46 tys. potwierdzonych przypadków choroby. Dwa tygodnie temu było to ledwie kilkaset przypadków na terenie całego kraju. W ciągu kilkunastu dni liczba potwierdzonych przypadków urosła aż 100 razy - z ponad 400 do ponad 40 tysięcy.

W tej chwili w USA co trzy dni podwaja się liczba chorych. Jak wynika z analizy, średnio każdy dzień przynosi około 30 proc. więcej przypadków. Przykład? Poniedziałek w USA zakończył się z liczbą 43 tys. chorych. W niedzielę było to niespełna 33 tys. przypadków. Jeżeli tempo nowych zachorowań nie spadnie, wtorek w USA będzie zakończony bilansem ponad 55 tys. pozytywnych testów na koronawirusa.

Warto zauważyć, że USA wyprzedziły Europę pod względem nowych dziennych zachorowań. Blisko 10 tys. nowych przypadków nie notował żaden europejski kraj. Nawet Włochy, które na Starym Kontynencie mają najwięcej przypadków koronawirusa, były dalekie od takich statystyk. We Włoszech pojawiły się 4789 nowe przypadki zarażenia koronawirusem tylko w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jak wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który zbiera wyniki z całego świata, we Włoszech wciąż bardzo wysoki jest dzienny przyrost nowych przypadków. Pocieszenie? Od dwóch dni tempo nie rośnie, a spada. Do tej pory rekordowy dzień przyniósł ponad 6,5 tys. nowych przypadków.

W sumie (dane na 23 marca) chorych jest 63 tys. osób. Warto dodać, że jeszcze dwa tygodnie temu we Włoszech dzienny przyrost liczby chorych oscylował w okolicach 800 - 1000 nowych przypadków w ciągu doby. Dziś jest niemal pięciokrotnie wyższy.

Ścieżką Włoch podążali do tej pory również Hiszpanie. Dziś można powiedzieć, że mają większy problem. W ciągu ostatniej doby przybyło tam ponad 6 tys. nowych zarażonych. To znaczny wzrost w stosunku do ostatnich dni. W tym kraju liczba chorych przekroczyła już 35 tys.

Jak wygląda porównywanie wzrostu zachorowań? W danych uwzględnia się dzienny wzrost nowych chorych dla całego kraju, o ile ogólna liczba przekroczyła już 100 potwierdzonych przypadków. Dlaczego od tego poziomu? Do tego momentu w różnych krajach wzrost był diametralnie inny. Jedne osiągały ten poziom w kilka dni, inne w długie tygodnie. Skalę rozprzestrzeniania się choroby pokazuje się z kolei dzień po dniu.

Wzrost liczby zachorowań zanotowała również Francja. Jak wynika z danych Uniwersytetu Hopkinsa, służby sanitarne od 14 do 15 marca dodały zaledwie 30 zarażonych do listy. Ostatnie 24 godziny przyniosły aż 3,8 tys. nowych chorych. W sumie we Francji jest 20 tys. chorych.

Od dawna wzorem dla europejskich krajów może być Korea Południowa. Od dłuższego czasu liczba nowych przypadków oscyluje w okolicach 100 każdego kolejnego dnia. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło 64 chorych. Łącznie suma przypadków w tym kraju to nieco ponad 9 tys.

Jak na tle pozostałych państw wypada Polska? Biorąc pod uwagę doświadczenia pozostałych krajów UE, śmiało można sądzić, że kluczowy do oceny działań służb epidemiologicznych będzie najbliższy tydzień. I we Francji, i w Niemczech liczba chorych zaczynała drastycznie przybywać mniej więcej po 10 dniu od przekroczenia 100 przypadków w kraju.

W kolejnych dniach Francja miała na przykład ponad 500 zachorowań każdego dnia. To wskazywało, że epidemia dalej się rozwija. Podobnie było w Niemczech. Polska jest właśnie w 10 dni od przekroczenia bariery 100 zachorowań w kraju.

Na podstawie dostępnych danych postanowiliśmy przeanalizować również, ile czasu minęło od pojawienia się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w kraju, do czasu poinformowania o pierwszych ozdrowieniach.

Jak wynika z danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa, we Włoszech ten czas wyniósł 22 dni. W Niemczech z kolei 21 dni. Włosi wskazują, że mają już 7,4 tys. przypadków wyzdrowienia. Mowa o osobach, które przebywały w szpitalu z potwierdzonym wirusem i zostały z niego wypuszczone. Gdyby uwzględniać osoby bez diagnozy, które przeszły chorobę i wyzdrowiały, wynik byłby inny. Takich danych jednak nikt nie zbiera.

W Niemczech jest z kolei 453 przypadków wyzdrowienia. W Polsce Główny Inspektor Sanitarny o pierwszych ozdrowieniach poinformował z kolei po 10 dniach. Pierwsza osoba, która opuściła szpital po przebytej chorobie, pojawiła się jednak po 17 dniach. W światowych bazach danych nie ma już śladu po 13 pacjentach, o których informował jeszcze tydzień temu GIS. Uniwersytet Johna Hopkinsa zmniejszył liczbę wyzdrowień właśnie do jednego pacjenta - pierwszego z potwierdzonym koronawirusem.

Dane z wielu krajów pozwalają również pokazać, w jaki sposób rośnie liczba przypadków zgonów spowodowanych koronawirusem (i chorobami współtowarzyszącymi).

Pod tym względem w Europie największy problem mają Włosi. Według danych z 23 marca wirus okazał się śmiertelny dla ponad 6 tys. osób. Dla przykładu we Francji to 860 przypadków. Z kolei w Korei Południowej to 120 przypadków. W Niemczech z kolei śmierć poniosło 130 osób. W Polsce z kolei – według danych na 24 marca - jest 9 przypadków śmiertelnych.

