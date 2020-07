Koronawirus w Polsce. Ogniska w firmach, sklepach, gospodarstwie rolnym i nadmorskim Mielnie

418 nowych zakażeń koronawirusem - to wynik ostatniej doby w Polsce. To wynik dawno w Polsce niewidziany. Ostatni raz ponad 400 nowych zakażeń w ciągu jednego dnia przybyło ponad miesiąc temu, dokładnie 17 czerwca.

Do tej pory w lipcu przybyło w Polsce ponad 7 tys. zakażeń. Dla przykładu, w maju i czerwcu było to po 10 tys. przypadków. I jeżeli przez najbliższe 8 dni sytuacja się nie zmieni, to wynik lipcowy również przebije ten próg. Mówiąc wprost: najprawdopodobniej lipiec nie będzie się w niczym różnił od czerwca (uważnego za najgorszy miesiąc np. na Śląsku) i maja.