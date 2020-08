Koronawirus w Polsce. Pomoc dla turystyki. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji

- Branża turystyczna jest przecież potężna, stanowi prawie 7 proc. PKB, przez to jest bardzo różnorodna. A przez to, że jest różnorodna, nie jest jednolita, potrzebuje wypracowania szczegółowych rozwiązań pomocowych, które nie zaistniały wszędzie tam, gdzie były potrzebne - dodała Wielichowska.

- Niedobrze, że ten projekt wpływa dzisiaj do komisji, że go dzisiaj rozpatrujemy. Ale biorąc pod uwagę okres wakacyjny i pilność potrzeby rozpatrywania tego projektu, na taką wersję [przyspieszonych prac - red.] pani marszałek Sejmu wyraziła zgodę - tłumaczył z kolei Henryk Kowalczyk.

"Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty" - czytamy w uzasadnieniu. Do wniosku przedsiębiorstwa będą musiały dołączyć wykaz umów, od wykonania których podróżni odstąpili.

"Dodatkowo organizator turystyki będzie zobligowany do dokonania opłaty w wysokości 2,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem, pomniejszonej o kwotę wpłaty w wysokości 7,5 proc. na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/budżetu państwa" - czytamy dalej.

Na skorzystanie z tego mechanizmu firmy będą mieć czas do końca września. Natomiast aby otrzymać zwolnienie, będą musiały wykazać, że ich przychód jest niższy o co najmniej 80 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Autorzy projektu zakładają, że z tego mechanizmu skorzysta 29 tys. przedsiębiorstw, co będzie kosztować budżet 401 mln złotych.

Ale to nie wszystko, co znalazło się w opisywanym projekcie ustawy. Nowelizacja zakłada bowiem również, że sezonowi piloci wycieczek, a także przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po końcu sierpnia ubiegłego roku, a w branży pracują nie więcej, niż dziewięć miesięcy w roku, będą mogli ubiegać się o świadczenie postojowe. To samo tyczy się agentów turystycznych. Łącznie z tych zapisów ma skorzystać ponad 24 tys. pracowników, a koszt to niecałe 151 mln złotych.