Koronawirus w Polsce. Ruch w galeriach handlowych spadł o jedną trzecią

"Od marca do końca ubiegłego roku ruch klientów w centrach handlowych nie osiągnął poziomu z 2019 roku i był niższy średnio o 32 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, natomiast średnio w całym 2020 roku był niższy o 28 proc." - czytamy w komunikacie.

Po początkowym dołku ludzie jednak wrócili do galerii. O ile w marcu i kwietniu było ich mniej o odpowiednio 50 i 75 proc., to latem udało się powrócić nawet do poziomu 88 proc. liczby klientów z 2019 roku. Później jednak nadeszła druga fala pandemii, co skutkowało ponownym spadkiem ruchu w centrach handlowych.