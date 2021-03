Koronawirus w Polsce. Skierowanie na test online. Sprawdzamy, jak działa

Jak ma ona wyglądać? Na rządowych stronach wystarczy wypełnić ankietę, w której poinformujemy o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz wymienimy towarzyszące nam objawy. Jeśli algorytm uzna, że ryzyko zakażenia jest duże, to z pacjentem skontaktuje się konsultant i skieruje na test.

Wszystko po to, żeby zwiększyć liczbę testowanych osób bez konieczności wysyłania ludzi na prywatne testowanie. To bowiem nierzadko wydatek kilkuset złotych.

- To bardzo dobry pomysł. Wszystko, co przyczyni się do bardziej masowego testowania, jest rozwiązaniem godnym pochwały - mówi money.pl Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii. I - jak sam o sobie mówi - popularyzator wiedzy medycznej.