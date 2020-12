Koronawirus w USA. Kongres pochyli się nad propozycją nowego pakietu dla gospodarki

Twórcy pakietu podkreślają, że jest on niezbędny dla amerykańskiej gospodarki, ponieważ część zapisów zatwierdzonych w pierwszej połowie roku pakietów jest już nieaktualna. Część wygaśnie natomiast z końcem roku. Dlatego też nowy pakiet zakłada finansowanie działań części gospodarki do 31 marca.

Propozycja zakłada, że na wypłaty pracowników w branży hotelowej i gastronomicznej popłynie 228 miliardów dolarów. Dodatkowe środki otrzymają również władze stanowe i lokalne. Autorzy pakietu proponują również, by utrzymać zwiększony o 300 dolarów tygodniowo zasiłek dla bezrobotnych.

Z kolei 8 miliardów dolarów trafi do linii autobusowych. Miliard natomiast - do operatora pociągów pasażerskich Amtrak. Amerykańskie linie lotnicze, zgodnie z propozycją grupy parlamentarzystów, mogą liczyć na 17 miliardów dolarów. Środki to mają wystarczyć na przetrwanie firm przez cztery miesiące.