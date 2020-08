Koronawirus w zakładach AMI. "Nie ma potrzeby zamykania gminy"

U co trzeciego pracownika wielkopolskich zakładów drobiarskich AMI wykryto koronawirusa . Zarażone są 233 osoby spośród 781-osobowej załogi. Kolejnych 170 poddano kwarantannie.

Jak czytamy w komunikacie zarządu AMI, zakład został zamknięty do końca tygodnia, a wszyscy pracownicy przejdą badania na obecność koronawirusa. Zakład zostanie też dokładnie zdezynfekowany.

Oglądaj też: Ograniczania w powiatach. "To się może zdarzyć"

Sytuacja jest poważna, bo 233 zakażeń w liczącej niewiele ponad 6 tys. osób gminie oznacza, że choruje 3,8 proc. mieszkańców. Dlatego środki ostrożności podejmuje sama gmina Mikstat. Zarządzono m.in. dezynfekcję przystanków autobusowych oraz wszelkich wejść do instytucji publicznych na terenie gminy.

"Zwróciłem się także do Wojewody Wielkopolskiego oraz PPIS w Ostrzeszowie o jak najszybsze zorganizowanie w Mikstacie punktu pobrań" - informuje burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński.

Taki punkt zostanie uruchomiony na stadionie w Mikstacie. Będzie działać w piątek i we wtorek. Zgłoszenia na badania sanepid będzie przyjmował od jutra. Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec gminy będzie mógł do nich przyjść i zrobić sobie badanie.