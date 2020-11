Koronawirus we Francji. Macron ogłasza plan łagodzenia restrykcji

Wcześniej prezydent Francji przewidywał, że częściowe łagodzenie lockdownu rozpocznie się w momencie, kiedy liczba zakażeń SARS-CoV-2 spadnie do poziomu poniżej 5 tys. na dobę - przypomina "Gazeta Wyborcza". We wtorek we Francji odnotowano niecałe 4,5 tys. zakażeń, ale w środę - ponad 9,1 tys.