Podatek cyfrowy. Francja dłużej nie czeka i opodatkuje internetowych gigantów

W 2020 r. cyfrowi giganci działający na terenie Francji zapłacą podatek cyfrowy – potwierdziło francuskie ministerstwo finansów. Podatek ten popularnie określa się mianem GAFA – to skrót powstały od pierwszych liter internetowych gigantów: Google, Amazona, Facebooka i Apple – informuje PAP, powołując się na agencję AFP.

Z kolei "Financial Times" informuje, że firmy już odbierają wezwania do zapłaty podatku i wśród adresatów są Facebook i Apple.

Stany Zjednoczone nie mają zamiaru biernie przyglądać się opodatkowaniu zarejestrowanych u siebie firm. Władze USA uważają, że danina dyskryminuje podmioty zza Oceanu i zagroziły wprowadzeniem 100 proc. ceł na niektóre francuskie produkty, takie jak sery, kosmetyki czy torebki, których eksport do USA jest wart 1,3 mld dolarów.

Podatek cyfrowy. W UE nie ma zgody. "Kraje będą go wprowadzać na własną rękę"

Francja nie jest jedynym krajem, który uważa, że jest coś nie w porządku w systemie, w którym korporacje nie płacą podatków w wielu państwach, gdyż dzięki zabiegom księgowym transferują zyski do rajów podatkowych.

Od stycznia do października pod egidą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) toczyły się rozmowy mające wypracować model globalnego podatku od międzynarodowych korporacji. Na ich czas Paryż zamroził nakładanie podatku GATA, a Waszyngton wstrzymał się z wprowadzeniem sankcji.

Unia Europejska szacuje, że gdyby we wszystkich krajach wprowadzić podatek cyfrowy, to w sumie odczułyby one wpływy w wysokości 5 mld euro rocznie.