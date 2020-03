kwarantanna 50 minut temu

Koronawirus. Zasady kwarantanny, wszystko co powinieneś wiedzieć

Osoby, które mogły mieć styczność z koronawirusem SARS-CoV-2 mogą być poddane kwarantannie. Jest to środek, który ma zabezpieczać przed możliwością zarażania kolejnych osób. Kwarantanna trwa do 14 dni. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć.

Podziel się Dodaj komentarz