Koronawirus z Chin. Minister zdrowia: "Jesteśmy gotowi"

Łukasz Szumowski podkreślił, że nie ma w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem z Chin. Wskazał, że choć było kilkanaście podejrzeń zarażenia się koronawirusem, to jednak żadne nie okazało się prawdziwe.

- Nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia. Choć, prędzej czy później, on się pojawi - ocenia Szumowski.

Szumowski wskazał też, że 30 Polaków chce wracać z chińskiego Wuhan, gdzie koronawirus pojawił się po raz pierwszy. Polskie służby są gotowe do ewakuacji Polaków. Jednak najprawdopodobniej nie wrócą oni bezpośrednio do Polski, a do jednego z państw unijnych.