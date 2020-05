Kościoły bez limitów. Zobacz, o czy musisz pamiętać, idąc na mszę

Od tej niedzieli nie ma już limitów w kościołach. Wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach bez ograniczeń. Ale uwaga, w kościołach i świątyniach nadal trzeba zasłaniać usta i nos. Co jeszcze się zmieniło?

Ograniczenie dostępu do sklepów to jedno z pierwszych obostrzeń, które rząd wprowadził po wybuchu epidemii. Początkowo do sklepu mogły wejść maksymalnie po 3 osoby na jedną kasę.